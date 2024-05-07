Антикоррупционный орган Венгрии, созданный под давлением ЕС, просит себе больше полномочий

Управление по вопросам добропорядочности Венгрии, задачей которого является борьба с мошенничеством при использовании средств ЕС, попросил предоставить ему больше полномочий, в частности по судебным преследованиям и санкциям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В документе, переданном венгерскому Министерству юстиции и Европейской комиссии, Управление по вопросам добропорядочности просит юридического мандата на проведение обысков без ордера, экспертиз и проверок помещений субъектов, находящихся под проверкой.

Также орган хочет иметь полномочия на опечатывание, арест и конфискацию имущества, проводить собственные расследования, в частности с использованием негласных следственных действий, и возбуждать уголовные производства по делам о коррупции.

Реклама:

Также антикоррупционное управление просит предоставить ему право накладывать санкции на фигурантов расследований – от предупреждений до штрафов.

Управление по вопросам добропорядочности было создано в Венгрии под давлением ЕС в конце 2022 года. Оно является независимым от правительства премьер-министра Виктора Орбана и возглавляется бывшим партнером PricewaterhouseCoopers с 20-летним опытом в бухгалтерской сфере.

Это было одним из условий для дальнейшего разблокирования миллиардов евро из фондов Евросоюза, которые для Венгрии заморозили из-за проблем с верховенством права, а также других шагов, противоречащих ценностям ЕС.

В декабре 2023 года ЕС разблокировал 10,2 миллиарда евро для Венгрии после того, как она выполнила требования Еврокомиссии по усилению судебной независимости, а в марте – еще 2 миллиарда после выполнения требований по гендерному равенству.