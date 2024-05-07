Парламент Шотландії обрав нового голову уряду

Парламент Шотландії 7 травня очікувано проголосував за призначення нового лідера найбільшої Шотландської національної партії (ШНП) Джона Свінні першим міністром, тобто очільником регіонального уряду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Призначення Свінні на посаду першого міністра Шотландії підтримали 64 депутати. Сім парламентарів від "Зелених" утримались, що дозволило кандидату набрати необхідну відносну більшість голосів.

Офіційно Джон Свінні заступить на нову посаду в середу, 8 травня, коли його призначення схвалить король Великої Британії.

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60-річний політик уже очолював Шотландську національну партію у період з 2000 до 2004 року та 16 років працював у шотландському уряді на різних посадах.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак уже висловив готовність до "конструктивної роботи" з новим першим міністром Шотландії, "зосередившись на реальних питаннях, які мають значення для сімей".

Нагадаємо, минулого тижня попередній лідер Шотландської національної партії та перший міністр Шотландії Хумза Юсаф пішов у відставку після розриву коаліції із "Зеленими".

Свій крок Юсаф пояснив розбіжностями щодо кліматичної політики. Його уряд, однак, пережив вотум недовіри, викликаний розривом коаліційної угоди.