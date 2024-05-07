Парламент Шотландии избрал нового главу правительства

Парламент Шотландии 7 мая ожидаемо проголосовал за назначение нового лидера крупнейшей Шотландской национальной партии (ШНП) Джона Суинни первым министром, то есть главой регионального правительства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Назначение Суинни на должность первого министра Шотландии поддержали 64 депутата. Семь парламентариев от "Зеленых" воздержались, что позволило кандидату набрать необходимое относительное большинство голосов.

Официально Джон Суинни заступит на новую должность в среду, 8 мая, когда его назначение одобрит король Великобритании.

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60-летний политик уже возглавлял Шотландскую национальную партию в период с 2000 до 2004 года и 16 лет работал в шотландском правительстве на различных должностях.

Британский премьер-министр Риши Сунак уже выразил готовность к "конструктивной работе" с новым первым министром Шотландии, "сосредоточившись на реальных вопросах, которые имеют значение для семей".

Напомним, на прошлой неделе предыдущий лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Хумза Юсаф ушел в отставку после разрыва коалиции с "Зелеными".

Свой шаг Юсаф объяснил разногласиями по климатической политике. Его правительство, однако, пережило вотум недоверия, вызванный разрывом коалиционного соглашения.