Уряд Шотландії пережив вотум недовіри після відставки першого міністра
Парламент Шотландії не зміг оголосити вотум недовіри уряду, ініційованому після розірвання коаліційної угоди між Шотландською національною партією та "Зеленими" та відставки очільника кабміну – першого міністра Хумзи Юсафа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Вотум недовіри, ініційований опозиційною Лейбористською партією, підтримали лише 58 депутатів шотландського парламенту, проти проголосували 70.
Не підтримали вотум не лише шотландські націоналісти, а й "Зелені", які до цього розкритикували Юсафа за рішення розірвати коаліційну угоду через суперечки щодо зниження кліматичних цілей.
Поразка уряду призвела б до відставки всіх міністрів і, найімовірніше, спричинила б дострокові вибори в Шотландії. На цей сценарій розраховували лейбористи, які в останніх опитуваннях зрівняли свій рейтинг із Шотландською національною партією.
Тепер же Юсаф – який оголосив про відставку на початку тижня, не чекаючи вотуму недовіри – продовжить очолювати шотландський уряд, поки його партія не обере нового лідера.
Попередня перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен, яка для багатьох стала ключовим політиком у боротьбі за незалежність Шотландії, за власним рішенням пішла з посади лідера партії у березні 2023 року.
Хумза Юсаф став першим мусульманином на посаді голови Шотландської національної партії та очільника уряду Шотландії.
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