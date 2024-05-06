Найбільша партія Шотландії обрала нового лідера, який очолить регіональний уряд

Шотландська національна партія (ШНП), яка має найбільше місць у регіональному парламенті, 6 травня обрала лідером багаторічного депутата й колишнього голову Джона Свінні – він, як очікується, незабаром обійме посаду першого міністра Шотландії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в офіційній заяві ШНП.

60-річного Свінні обрали лідером шотландських націоналістів за замовчуванням, позаяк інші ймовірні кандидати не висувались або відкрито оголосили про його підтримку.

Одна з потенційних претенденток на посаду лідера Шотландської національної партії, ексміністерка фінансів Шотландії Кейт Форбс ще минулого тижня підтримала Свінні. Партійний активіст Грем Маккормік, який планував висуватись, спростував такі наміри напередодні.

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"Для мене велика честь бути обраним лідером ШНП. Я віддам все, що маю, щоб служити моїй партії і моїй країні", – написав Джон Свінні у Twitter (X) після оголошеного результату.

Очікується, що цього тижня шотландський парламент затвердить його на посаді першого міністра, тобто голови регіонального уряду. Для цього достатньо простої більшості голосів.

Нагадаємо, минулого тижня попередній лідер партії та перший міністр Шотландії Хумза Юсаф пішов у відставку перед очікуваним вотумом недовіри. Його уряд, однак, пережив вотум недовіри, викликаний розривом коаліційної угоди із "Зеленими" через розбіжності щодо кліматичної політики.