Глава Пентагона рассказал Умерову детали последних пакетов помощи США

Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Рустем Умеров и Ллойд Остин 7 мая провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на фронте и американскую военную помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Как отмечается, Остин "подробно описал" Умерову текущие усилия США по предоставлению помощи в сфере безопасности – в частности пакет оружия стоимостью 1 миллиард долларов, который выделяется из запасов американской армии, и заказ оружия у производителей на 6 миллиардов долларов.

Глава Минобороны Украины в свою очередь "предоставил обновленную информацию о динамике на поле боя, а также о влиянии российских воздушных атак, продолжающихся по всей Украине", отметил представитель Пентагона.

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Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Кроме того, по данным NYT, в США считают маловероятным обвал обороны Украины.