В Эстонии на 9 мая запретили связанные с агрессией РФ публичные собрания и символику

Полиция Эстонии на 9 мая запретила публичные собрания с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как указано, эстонская полиция не будет регистрировать публичные собрания, если есть основания полагать, что на собрании будут демонстрировать символику государства-агрессора и разжигать вражду.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, как и в предыдущие годы, 9 мая полиция будет обеспечивать общественный порядок, чтобы предотвратить совершение нарушений.

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"Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений со стороны России", – сказал Пюви.

Полиция не регистрирует такие публичные собрания, поскольку они могут привести к серьезным правонарушениям и конфликтам.

Кроме того, полиция усиленным составом будет следить за соблюдением и предотвращением нарушения порядка. Возле военного кладбища в Таллинне будет присутствовать полиция диалога.

Парковка перед кладбищем в Таллинне 9 мая будет закрыта. С 6 часов утра и до полуночи остановка и парковка в окрестностях кладбища будут запрещены.

"Полиция не запрещает поминать погибших. Люди могут прийти на кладбище, склонить голову, возложить цветы, зажечь свечи. Все это должно происходить спокойно, достойно и уважительно. Не используйте для этого символику, флаги, ленты и все, что можно расценить, как проявление поддержки военным действиям. Не должно быть символики, поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и т.д.", – отметили правоохранители.

Организация запрещенного публичного собрания наказывается денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.

Как известно, Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы не исключает, что 9 мая, в стране могут быть провокации со стороны РФ.

Недавно латвийские правоохранительные органы и органы безопасности пообещали в этом году очень серьезно готовиться к 9 мая.

А в Молдове предупредили, что тех, кто 9 мая будут носить георгиевскую ленту или знаки "Z" и "V", используемые как символы агрессии РФ, будут штрафовать.