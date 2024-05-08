Си Цзиньпин прибыл в Сербию в годовщину бомбардировки посольства Китая со стороны НАТО

Глава Китая Си Цзиньпин 7 мая вечером приземлился в Сербии – ровно 25 лет назад войска НАТО бомбили посольство Китая в Белграде в войне, развернувшейся вокруг Косово.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

7 мая 1999 г. американские самолеты сбросили пять бомб на комплекс посольства Китая в сербской столице. Это привело к смерти трех граждан Китая. Еще двадцать человек получили ранения в результате атаки, которая с тех пор является катализатором ухудшения отношений между Китаем и США.

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Си упомянул об атаке в статье, опубликованной в сербской газете Politika во вторник. Он сказал, что "мы не должны забывать, что сегодня 25 лет назад НАТО нагло разбомбил посольство Китая в Югославии".

"Китайский народ ценит мир, но никогда не позволит повторить исторические трагедии", – заявил Си.

Китайский культурный центр на месте разбомбленного самолетами США посольства ФОТО: XINHUA

НАТО начала воздушные бомбардировки в марте 1999 года, чтобы заставить тогдашнего сербского лидера Слободана Милошевича прекратить жестокое наступление на этнических албанских повстанцев в Косово.

В то время США извинились и заявили, что удар по посольству был ошибкой, которая произошла из-за ошибочных данных разведки.Предполагаемой целью, по словам Вашингтона, являлась штаб-квартира сербского государственного экспортера оружия, расположенная на той же улице, в нескольких кварталах.

Разъяренные протестующие в Китае штурмовали дипломатические учреждения США, поскольку бомбардировка подогрела антиамериканские настроения и предположения, что нападение было умышленным, а не случайным. Недоверие к этому инциденту сохраняется по сей день.

Си прибыл в Сербию из Франции, а позже поедет в Венгрию в рамках своего первого европейского тура через пять лет.

Ожидается, что он посетит территорию бывшего посольства и почтит жертв бомбардировки. Сейчас на месте, где когда-то было посольство, находится китайский культурный центр.

Напомним, в понедельник Си встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на встрече лидеров в Париже была также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Макрон по итогам переговоров поблагодарил Си за обязательство "воздержаться от продажи оружия" России.