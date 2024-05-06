Угорщина розраховує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час візиту Сі

Угорщина планує підписати щонайменше 16 угод з Китаєм під час триденного візиту президента Сі Цзіньпіна, який розпочинається в середу, 8 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, якого цитує Bloomberg.

Сійярто сказав, що угод може бути навіть 18, оскільки наразі дві з них ще перебувають на стадії переговорів.

За його словами, будуть зосереджені на розширенні угорської частини ініціативи "Один пояс, один шлях", що включатиме подальші залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти.

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Також сторони розглянуть можливість співпраці в ядерній сфері.

Водночас угорський міністр спростував інформацію про те, що Сі може поїхати до південного міста Печ, щоб оголосити про інвестиції китайського автовиробника Great Wall Motor.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.

Сі Цзіньпін здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.