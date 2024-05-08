В румынских Карпатах менее чем за сутки зафиксировали три небольших землетрясения

В Румынии менее чем за 24 часа зафиксировали три незначительных землетрясения в горном массиве Мармаросы, рядом с одноименной частью украинских Карпат.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Первые толчки магнитудой 2,4 зафиксировали в 8:31 во вторник на глубине 3,4 км в районе, примерно на 54 км севернее города Быстрица и восточнее Бая-Маре.

Следующее землетрясение в этом же регионе произошло в 23:27, магнитуда составила 2,6, а глубина – 2,3 км.

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Третье землетрясение зафиксировали уже в среду утром в 6:02, на глубине 6,8 км. Магнитуда толчков составила 2,6.

Румынские Мармаросы граничат с югом Закарпатской и Ивано-Франковской областей Украины.

Напомним, на прошлой неделе умеренной силы землетрясение зафиксировали на греческом Крите.

Также незначительные, но ощутимые землетрясения произошли в Латвии и в Финляндии.