В румынских Карпатах менее чем за сутки зафиксировали три небольших землетрясения
В Румынии менее чем за 24 часа зафиксировали три незначительных землетрясения в горном массиве Мармаросы, рядом с одноименной частью украинских Карпат.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Первые толчки магнитудой 2,4 зафиксировали в 8:31 во вторник на глубине 3,4 км в районе, примерно на 54 км севернее города Быстрица и восточнее Бая-Маре.
Следующее землетрясение в этом же регионе произошло в 23:27, магнитуда составила 2,6, а глубина – 2,3 км.
Третье землетрясение зафиксировали уже в среду утром в 6:02, на глубине 6,8 км. Магнитуда толчков составила 2,6.
Румынские Мармаросы граничат с югом Закарпатской и Ивано-Франковской областей Украины.
Напомним, на прошлой неделе умеренной силы землетрясение зафиксировали на греческом Крите.
Также незначительные, но ощутимые землетрясения произошли в Латвии и в Финляндии.