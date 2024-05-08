ЗМІ: Посли Євросоюзу схвалили допомогу для Грузії на 30 млн євро з "військового" фонду ЄС
Посли Євросоюзу підтримали надання Грузії нелетальної військової допомоги на 30 млн євро з Європейського фонду миру.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
Джозвяк зазначив, що посли ЄС у середу "дали зелене світло" щодо надання Грузії нелетальної військової підтримки на 30 млн євро з Європейського фонду миру – інструмента, з якого оплачують також військову допомогу країн-членів Україні.
EU ambassadors today green lighted 30 million euro in non-lethal aid for 🇬🇪 under the European Peace Facility (EPF) – the same off-EU budget vehicle used to pay for arms to 🇺🇦.Реклама:— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 8, 2024
Перед цим також стало відомо, що посли обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.
Як відомо, попри застереження Заходу і масштабні протести всередині країни проєкт вже ухвалений у двох читаннях, фінальне голосування очікується в середині травня.
Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.