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ЗМІ: Посли Євросоюзу схвалили допомогу для Грузії на 30 млн євро з "військового" фонду ЄС

Новини — Середа, 8 травня 2024, 12:15 — Марія Ємець

Посли Євросоюзу підтримали надання Грузії нелетальної військової допомоги на 30 млн євро з Європейського фонду миру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Джозвяк зазначив, що посли ЄС у середу "дали зелене світло" щодо надання Грузії нелетальної військової підтримки на 30 млн євро з Європейського фонду миру – інструмента, з якого оплачують також військову допомогу країн-членів Україні. 

Перед цим також стало відомо, що посли обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії.

Як відомо, попри застереження Заходу і масштабні протести всередині країни проєкт вже ухвалений у двох читаннях, фінальне голосування очікується в середині травня. 

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

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Грузія
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