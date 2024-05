ЗМІ: Посли Євросоюзу схвалили допомогу для Грузії на 30 млн євро з "військового" фонду ЄС

Посли Євросоюзу підтримали надання Грузії нелетальної військової допомоги на 30 млн євро з Європейського фонду миру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Джозвяк зазначив, що посли ЄС у середу "дали зелене світло" щодо надання Грузії нелетальної військової підтримки на 30 млн євро з Європейського фонду миру – інструмента, з якого оплачують також військову допомогу країн-членів Україні.

