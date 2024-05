СМИ: Послы Евросоюза одобрили помощь для Грузии на 30 млн евро из "военного" фонда ЕС

Послы Евросоюза поддержали предоставление Грузии нелетальной военной помощи на 30 млн евро из Европейского фонда мира.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Джозвяк отметил, что послы ЕС в среду "дали зеленый свет" о предоставлении Грузии нелетальной военной поддержки на 30 млн евро из Европейского фонда мира – инструмента, из которого оплачивают также военную помощь стран-членов Украине.

EU ambassadors today green lighted 30 million euro in non-lethal aid for 🇬🇪 under the European Peace Facility (EPF) – the same off-EU budget vehicle used to pay for arms to 🇺🇦.

Реклама: