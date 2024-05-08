В Естонії оштрафували двох осіб, які розмахували прапором РФ

Естонська поліція відкрила провадження щодо трьох осіб, які в місті Пярну розмахували прапором Росії з вікна автомобіля.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Наразі правоохоронці завершили провадження щодо двох осіб, яким призначили грошовий штраф, тоді як щодо третьої особи провадження триває.

Поліція отримала інформацію ввечері 24 квітня про те, що приблизно о 16:30 у Пярну на парковку торговельного центру заїхав автомобіль, з бокового вікна якого можна було побачити прапор РФ.

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Зазначають, що компанія, яка перебувала в автомобілі, поправила прапор на парковці та продовжила рух Ризьким шосе.

Правоохоронці відкрили провадження у справі про проступок щодо 49-річного чоловіка, який керував автомобілем, а також пасажирів: 54-річного чоловіка та 36-річної жінки.

Повідомляють, що 54-річний чоловік добровільно передав прапор Росії поліції.

Керівник Пярнуського відділення поліції Юллар Кютт нагадав, що публічна демонстрація символіки держави-агресора є прямою підтримкою війни РФ проти України.

"Ми рішуче реагуємо на таку поведінку, щоб запобігти виникненню інших правопорушень, конфліктів та їхній ескалації", – зазначив він.

Повідомляли, що поліція Естонії на 9 травня заборонила публічні зібрання з використанням забороненої символіки або вираженням підтримки воєнних злочинів РФ.

Влада німецької столиці Берліна цьогоріч також заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ, під час заходів до 9 травня.

Як відомо, Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви не виключає, що 9 травня, в країні можуть бути провокації з боку РФ.

Нагадаємо, латвійські правоохоронні органи та органи безпеки пообіцяли цього року дуже серйозно готуватися до 9 травня.