Си Цзиньпин рассказал о совместной "золотой реке" Китая и Венгрии перед визитом

Лидер Китая Си Цзиньпин перед визитом в Венгрию на этой неделе опубликовал в провластных венгерских СМИ статью, где в приподнятых тонах описывает 75-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В статье под названием "Китай и Венгрия совместно отправляются "золотой рекой" Си рассказывает, как процветает и развивается дружба между народами обеих стран, которые "разделяет огромное географическое расстояние".

Он в частности упоминает, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая разрешила COVID-вакцину китайского производства, и называет ее "важным торговым партнером и страной номер один для китайских инвестиций в регионе Центрально-Восточной Европы".

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В статье китайский лидер упоминает и о сотрудничестве с Европейским Союзом, которое, по его мнению, "является более чем конкуренцией, и в нем больше согласия, чем разногласий".

Хотя Си вообще не упоминает ни Украину, ни Россию, он все же отмечает, что "Китай и Венгрия разделяют общие взгляды, близкие друг к другу, на международные и региональные вопросы", и призывает поддерживать общие ценности, такие как "мир, развитие, честность, справедливость, демократия и свобода".

Напомним, в конце прошлой недели лидер Китая начал свое многодневное турне по европейским странам. После Франции он совершит государственные визиты в Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

Как сообщалось, Венгрия планирует подписать не менее 16 соглашений с Китаем во время трехдневного визита президента Си Цзиньпина.