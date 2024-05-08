Сотрудники институтов ЕС протестуют против войны Израиля в Газе

Более 100 сотрудников институтов Европейского Союза собрались в среду в Брюсселе на акцию протеста против войны Израиля в Газе.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Протестующие положили три свернутые белые простыни с красными пятнами на площади перед главным офисом Европейской комиссии в бельгийской столице.

На трех "телах" были написаны слова "Международное право", "Договоры ЕС" и "Конвенция о геноциде", поскольку участники акции недовольны тем, как Израиль отреагировал на нападение со стороны боевиков ХАМАС.

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"Мы собрались на мирное собрание, чтобы отстоять те права, принципы и ценности, на которых построены европейские институты. Причины, по которым мы здесь работаем и любим здесь работать. Особенно эти ценности прав человека, человеческого достоинства и свободы", сказал сотрудник Европейской комиссии Манус Карлайл в интервью агентству Reuters.

Другая участница протеста Симона Балогова, которая работает в Европейском комитете регионов, добавила, что протест не следует рассматривать как политическую декларацию.

"Идея этого протеста заключается в том, что мы нейтральны. Мы не политические, мы просто отстаиваем ценности ЕС", – сказала она.

В Европейской комиссии не комментировали протест.

Ранее полиция задержала около 140 человек во время разгона пропалестинских демонстрантов, которые расположились в Амстердамском университете.

Накануне в Берлине полиция разогнала пропалестинских демонстрантов, которые заняли внутренний двор Свободного университета немецкой столицы.