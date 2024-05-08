Президентка Єврокомісії назвала ультраправих "паліями в європейському домі"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала захистити європейські цінності та досягнення від популістів та екстремістів на європейських виборах у червні.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала під час виступу у Берліні, повідомляє dpa.

Глава Єврокомісії підкреслила, що заявила, що Європейський Союз не може бути побудований зі "слугами Кремля, особами, які зневажають демократію, та екстремістами".

Фон дер Ляєн розкритикувала ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН"), назвавши її "палієм в європейському домі".

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"Той, хто підпалює європейський дім, також заносить сокиру на єдиний ринок, який є основою нашого процвітання", – сказала вона, маючи на увазі ідею "АдН" щодо виходу Німеччини з ЄС.

Вона згадала звинувачення проти провідних кандидатів від "АдН" Максиміліана Кра і Петра Бистроня, а також на звинувачення у шпигунстві проти колишнього помічника Кра.

"АдН" веде пропаганду на користь Путіна і шпигує на користь Китаю напередодні європейських виборів. Тож спочатку "АдН" говорить про народ і вітчизну. А потім зраджує цю вітчизну автократам. Їм має бути соромно", – сказала вона.

Нагадаємо, про затримання помічника євродепутата "Альтернативи для Німеччини" повідомили наприкінці квітня.

Генеральний прокурор ФРН звинувачує затриманого в тому, що він діяв як агент спецслужб і шпигував на користь Китаю.

Максиміліан Кра відмовився складати мандат у зв’язку з цим розслідуванням.