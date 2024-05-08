Президент Еврокомиссии назвала ультраправых "поджигателями в европейском доме"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить европейские ценности и достижения от популистов и экстремистов на европейских выборах в июне.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала во время выступления в Берлине, сообщает dpa.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что заявила, что Европейский Союз не может быть построен со "слугами Кремля, лицами, которые презирают демократию, и экстремистами".

Фон дер Ляйен раскритиковала ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдГ"), назвав ее "поджигателем в европейском доме".

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"Тот, кто поджигает европейский дом, также заносит топор на единый рынок, который является основой нашего процветания", – сказала она, имея в виду идею "АдГ" по выходу Германии из ЕС.

Она упомянула обвинения против ведущих кандидатов от "АдГ" Максимилиана Кра и Петра Быстроня, а также на обвинения в шпионаже против бывшего помощника Кра.

"АдН" ведет пропаганду в пользу Путина и шпионит в пользу Китая накануне европейских выборов. Поэтому сначала "АдН" разглагольствует о народе и отечестве. А потом предает это отечество автократам. Им должно быть стыдно", – сказала она.

Напомним, о задержании помощника евродепутата "Альтернативы для Германии" сообщили в конце апреля.

Генеральный прокурор ФРГ обвиняет задержанного в том, что он действовал как агент спецслужб и шпионил в пользу Китая.

Максимилиан Кра отказался складывать мандат в связи с этим расследованием.