Глава МВС Латвії: 9 травня не той день, який треба відзначати

Латвійський міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс нагадав, що Латвія, як і інші країни Європи, відзначає день перемоги над нацизмом 8 травня.

Його заяву наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Він попередив, що 9 травня поліція і Служба держбезпеки працюватиме в посиленому режимі і жорстко відреагує на будь-які провокації та порушення.

"Тим же, кому потрібно покласти квіти саме 9 травня, слід робити це на місцях поховань або меморіалах, де це дозволено. Я не буду закликати йти в якесь конкретне місце. Але є місця, де це дозволено робити в індивідуальному порядку. Особисто я, будучи міністром, не вважаю 9 травня днем, який потрібно відзначати", – сказав Козловскіс.

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Він підкреслив, що не варто провокувати правоохоронців у цей день, а також нагадав, що не можна використовувати заборонену символіку і прославляти військову агресію. Наприклад, не можна приносити квіти до місць, де раніше були радянські пам'ятники.

Нагадаємо, латвійські безпекові структури будуть працювати у посиленому режимі у дати довкола 9 травня у зв’язку з загрозою провокацій.

А на стіні замку у естонській Нарві, що на самому кордоні з Росією, 9 травня другий рік поспіль буде вивішено плакат із написом "Путін – воєнний злочинець".