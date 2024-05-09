На границе Эстонии и России 9 мая повесили плакат с напоминанием, кем является Путин

На стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, в четверг, 9 мая, повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил эстонский вещатель ERR.

Граница между эстонским городом Нарвой и русским Ивангородом проходит по реке Нарве. Плакат расположен на стене замка, выходящей на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории Российской Федерации.

9 мая 2024 года в Нарве Реклама: ФОТО: ERR

Впервые плакат "Путин – военный преступник" был вывешен на стене замка в Нарве 9 мая 2023 года. Тогда он, вызвав неоднозначную реакцию в городе, провисел там около недели. В этом году плакат провисит один день.

Еще накануне на стене Нарвского замка, направленной в сторону соседней России, были вывешены флаги Европейского союза, Эстонии и Украины. Кроме этого, вывешен большой плакат со словами – "Европа начинается с нас".

Инициатором инсталляции является Министерство культуры Эстонии. По его оценке, плакаты должны напомнить восточным соседям о той "уничтожающей работе", которую российский режим проводит на территории Украины.

Между тем россияне на российской стороне реки Нарва накануне 9 мая установили сцену с экраном, где утром 9 мая транслировали парад с Красной площади с участием главы Кремля Владимира Путина.

Напомним, латвийские структуры безопасности работают в усиленном режиме в даты вокруг 9 мая в связи с угрозой провокаций.