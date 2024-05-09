Президент Чехии: Запад еще не потерял надежду на победу Украины

Президент Чехии Петр Павел не считает, что государства Запада отчаялись на победу Украины в войне.

Об этом он сказал в интервью ARD, сообщает "Европейская правда".

Чешский президент подчеркнул, что сейчас необходимо всячески поддержать Украину, чтобы она дала понять российскому агрессору, что продолжать войну нет смысла. Он возразил, что часть Запада уже потеряла надежду на победу Украины.

"Я бы не сказал, что потерял надежду, но в течение всей войны в Украине Запад очень осторожно поддерживал ее. С самого начала пытались не обострять конфликт", – сказал Павел.

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Он подверг критике западные страны за промедление с поддержкой Украины.

"Длились дебаты о каждом новом этапе, прежде чем наконец была осуществлена поставка. Если бы мы пропустили этот период размышлений и оценки рисков, Украина получила бы эту помощь на месяцы, возможно, даже на годы раньше, и ситуация могла бы быть другой", – сказал Павел.

Он подчеркнул, что необходимо извлечь уроки из прошлого и оказать помощь сейчас в полном объеме и как можно быстрее, чтобы Украина не потеряла еще больше территории и жизней.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что, несмотря на продвижение российских сил на поле боя, Украина все еще может выиграть развязанную Москвой полномасштабную войну.

В марте Бауэр предостерег от чрезмерного пессимизма по поводу шансов Украины в войне.