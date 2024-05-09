Президент Чехии сообщил, когда Украина получит первые 180 тысяч снарядов по инициативе Праги

Первая партия снарядов, закупленных для Украины в рамках инициативы Чехии, будет доставлена в июне.

Об этом интервью ARD рассказал президент Чехии Петр Павел, сообщает "Европейская правда".

По словам чешского президента, объем первой доставленной партии составит 180 тысяч снарядов.

"Я, вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой, предполагаем, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в июне", – отметил Павел.

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Он добавил, что также "уже есть контракты на еще пяти-шестизначное количество снарядов".

Павел также выразил сожаление по поводу того, что инициатива продвигается не так быстро, как хотелось бы.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Между тем чешский президент Павел не считает, что государства Запада потеряли надежду на победу Украины в войне.