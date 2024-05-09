В аэропорту Хельсинки из самолета эвакуировали пассажиров: на борту находились министр и депутаты

В среду вечером в аэропорту Хельсинки-Вантаа были эвакуированы пассажиры из самолета из-за запаха горелого электрооборудования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Персонал самолета, готовившийся к вылету в Кокколу, почувствовал запах зажженного электрооборудования.

Экипаж эвакуировал пассажиров и вызвал спасательные службы. Явного пожара на борту не было, а причину запаха пока не выяснили.

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Из публикаций в социальных сетях стало известно, что среди пассажиров были министерша образования Анна-Мая Хенриксон и депутаты Мика Линтиля и Янни Юккола. По данным Helsingin Sanomat, на борту находились также депутаты Пиа Силланпяя и Антти Кангас.

"Еще один опыт. Самолет вылетал в Кокколу, и на этапе руления все остановилось, и все быстро покинули самолет. Был запах, но не было ни дыма, ни чего-то еще. Спасательная служба прибыла на место мгновенно", – написал Юккола в Facebook вскоре. после 18:00.

В результате инцидента никто не пострадал. В спасательной службе подтвердили, что чрезвычайная ситуация в аэропорту разрешилась примерно через час.

Напомним, в Турции эвакуировали 190 человек из пассажирского Boeing 737, у которого лопнуло колесо при посадке в аэропорту Газипаша вблизи города Алания.

Накануне грузовой самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула в среду после того, как у него отказало переднее шасси.