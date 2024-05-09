Військові США і Литви проведуть навчання із ракетною системою HIMARS

У Литві вперше пройдуть навчання з реактивною системою залпового вогню HIMARS за участю литовських і американських військовослужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, морські піхотинці США разом з артилеристами Артилерійського батальйону ім. бригадного генерала Мотеюса Печюленіса Литовської армії вперше в Литві проведуть у Балтійському морі вогневі навчання з HIMARS.

Навчання "Невідкладна відповідь 2024", що відбуваються в четвер на Кайряйському полігоні в Клайпедському районі, є частиною навчань НАТО Steadfast Defender 24.

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Після того як 2022 року представники Литви підписали контракт на закупівлю систем реактивного залпового вогню HIMARS, почалася підготовка до інтеграції систем у структуру литовської армії.

Згідно з контрактом на придбання HIMARS, для литовської армії буде закуплено вісім пускових установок із боєприпасами, що складатимуться з комплектів керованих ракет різних типів і бойових характеристик, зокрема й системи ATACMS з ефективною дальністю 300 км.

Перші поставки HIMARS до Литви заплановані на 2025 рік.

Нагадаємо, у Фінляндії тривають навчання НАТО Arrow 24, в яких беруть участь майже 500 одиниць техніки та близько 2600 військових, а також іноземні військовослужбовці.

У понеділок в Естонії розпочались масштабні військові навчання "Весняний шторм", які до 17 травня триватимуть у західній частині країни і на островах.