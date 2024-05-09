Военные США и Литвы проведут учения с ракетной системой HIMARS

В Литве впервые пройдут учения с реактивной системой залпового огня HIMARS с участием литовских и американских военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано, морские пехотинцы США вместе с артиллеристами Артиллерийского батальона им. бригадного генерала Мотеюса Печюлениса Литовской армии впервые в Литве проведут в Балтийском море огневые учения с HIMARS.

Учения "Неотложный ответ 2024", проходящие в четверг на Кайряйском полигоне в Клайпедском районе, являются частью учений НАТО Steadfast Defender 24.

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После того как в 2022 году представители Литвы подписали контракт на закупку систем реактивного залпового огня HIMARS, началась подготовка к интеграции систем в структуру литовской армии.

Согласно контракту на приобретение HIMARS, для литовской армии будет закуплено восемь пусковых установок с боеприпасами, состоящими из комплектов управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, в том числе и системы ATACMS с эффективной дальностью 300 км.

Первые поставки HIMARS в Литву запланированы на 2025 год.

Напомним, в Финляндии продолжаются учения НАТО Arrow 24, в которых берут участие почти 500 единиц техники и около 2600 военных, а также иностранные военнослужащие.

В понедельник в Эстонии начались масштабные военные учения "Весенний шторм", которые до 17 мая продлятся в западной части страны и на островах.