Судью из Польши, который сбежал в Беларусь, лишили иммунитета и хотят арестовать

Высший административный суд Польши снял неприкосновенность с судьи Томаша Шмидта, который сбежал в Беларусь, разрешив его задержание и предварительное заключение, а также формально отстранил от исполнения обязанностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель суда Сильвестр Марциняк.

По словам Марциняка, Дисциплинарный суд Польши первой инстанции удовлетворил ходатайство Национальной прокуратуры от 8 мая и выдал постановление о привлечении Шмидта к уголовной ответственности.

Также суд санкционировал задержание судьи-перебежчика и "применение к нему временного ареста, а также временно отстранил судью от выполнения своих обязанностей по должности".

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Ранее генеральный прокурор Польши Адам Боднар пояснил, что лишение Шмидта иммунитета даст властям основания для его объявления в розыск. А премьер Дональд Туск лично призвал к этому шагу, чтобы "принять дальнейшие меры".

Напомним, на днях судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны.

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку.