Посол России поинтересовался в МИД Польши задержанием дезертира из российской армии

Глава посольства России в Варшаве Сергей Андреев направил польскому Министерству иностранных дел ноту в связи с сообщениями о задержании дезертира из российской армии накануне.

Об этом Андреев сказал журналистам 9 мая после возложения венка на кладбище-мавзолее советских воинов в варшавском районе Мокотув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Отвечая на вопрос о деле задержанного российского военнослужащего, который нелегально попал в Польшу через Беларусь, Андреев заявил, что направил ноту в МИД по этому вопросу.

"Я направил ноту в МИД (Польши. – Ред.), чтобы подтвердить сообщения СМИ об этом случае", – сказал российский дипломат.

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Накануне, 8 мая, стало известно, что пограничники из Подляшья задержали 41-летнего российского солдата, который нелегально попал в Польшу через Беларусь.

Россиянин пытался воспользоваться организованным режимом Александра Лукашенко миграционным каналом, которым пользуются иностранцы. Его задержали и сейчас проверяют польские службы.

Напомним, что посла во время возложения венка на кладбище-мавзолее в Варшаве встретили протестующие, которые демонстрировали свое сопротивление российской агрессии против Украины.