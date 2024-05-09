Спикер Джонсон критикует "старческий маразм" Байдена, который угрожал остановить помощь Израилю

Спикер Палаты представителей Конгресса США раскритиковал президента Джо Байдена, который накануне пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах.

Заявление Джонсона приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Спикер сказал, что "почувствовал себя преданным" Байденом, а также обвинил его в отступлении от соглашения, которое они заключили в прошлом месяце о предоставлении помощи Израилю, Украине и Тайваню.

Джонсон сказал, что надеется, что угроза Байдена была "старческим маразмом".

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Джонсон заявил, что еще до вчерашних комментариев Байдена с угрозами прекратить поставки оружия Израилю, он был глубоко обеспокоен сообщениями о том, что США уже сделали это.

"И моя реакция, честно говоря, была такой: "Ничего себе, это полная противоположность тому, что мне говорили даже за последние часы". Я имею в виду, что 24 часа назад высокопоставленные чиновники администрации подтвердили мне, что политика очень отличается от того, что он там заявил. Поэтому я надеюсь, что это старческий маразм", – сказал спикер.

Джонсон сказал, что официальные представители Байдена заверили его, что сообщения о прекращении вооружений не соответствуют действительности и не нарушают его договоренности с президентом.

"Я надеюсь – я верю, что он (Байден – ред.) говорил не по сценарию. Я не думаю, что это то, что ему сказали сказать в его команде. Я надеюсь, что это был старческий маразм, потому что это было бы большим отклонением от того, что считается там политикой", – добавил он.

Пентагон 8 мая подтвердил, что США поставили на паузу отправку следующей партии оружия Израилю.

Американский президент Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

От операции на юге сектора Газа Израиль отговаривают и другие западные партнеры.