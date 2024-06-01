Столтенберг: НАТО має достатньо ресурсів для захисту східного флангу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають "багато можливостей" для посилення оборони східного флангу, зокрема й засобами протиповітряної оборони.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг нагадав, що на країни НАТО припадає 50% військової могутності світу, а Сполучені Штати, які є членом Альянсу, на сьогодні є "найсильнішою військовою державою у світі".

"Союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління. Це дуже потужні системи для протиповітряної оборони. Німеччина та Сполучені Штати щойно погодилися збудувати новий завод із виробництва ракет Patriot у Німеччині", – перелічив він.

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Генсек НАТО також зазначив, що в Альянсі за останні кілька років подвоїлась кількість союзників, що витрачають 2% ВВП на оборону.

"Це свідчить про те, що союзники інвестують більше, і не в останню чергу в протиповітряну оборону. Польща й інші закуповують величезні обсяги передових систем ППО. Виробництво збільшується. Буде новий завод у Німеччині. Прикладів удосталь", – додав Столтенберг.

Його коментарі з'явились після публікації Financial Times, згідно з якою союзники на даний час мають лише невелику частку сил і засобів ППО, необхідних для належного прикриття країн східного флангу в разі реальної війни.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Альянсі змінили підхід до захисту країн-членів – передусім східних – і вирішили, що не допускатимуть просування потенційного ворога на територію НАТО взагалі.