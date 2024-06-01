Столтенберг: НАТО имеет достаточно ресурсов для защиты восточного фланга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса имеют "много возможностей" для усиления обороны восточного фланга, в том числе и средствами противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Столтенберг напомнил, что на страны НАТО приходится 50% военной мощи мира, а Соединенные Штаты, которые являются членом Альянса, на сегодня являются "сильнейшей военной державой в мире".

"Союзники согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения. Это очень мощные системы для противовоздушной обороны. Германия и Соединенные Штаты только что согласились построить новый завод по производству ракет Patriot в Германии", – перечислил он.

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Генсек НАТО также отметил, что в Альянсе за последние несколько лет удвоилось количество союзников, которые тратят 2% ВВП на оборону.

"Это свидетельствует о том, что союзники инвестируют больше, и не в последнюю очередь в противовоздушную оборону. Польша и другие закупают огромные объемы передовых систем ПВО. Производство увеличивается. Будет новый завод в Германии. Примеров достаточно", – добавил Столтенберг.

Его комментарии появились после публикации Financial Times, согласно которой союзники в настоящее время имеют лишь небольшую долю сил и средств ПВО, необходимых для надлежащего прикрытия стран восточного фланга в случае реальной войны.

После полномасштабного вторжения России в Украину в Альянсе изменили подход к защите стран-членов – прежде всего восточных – и решили, что не будут допускать продвижения потенциального врага на территорию НАТО вообще.