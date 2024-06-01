Угорська ультраправі хочуть об'єднатись із "Альтернативою для Німеччини" в Європарламенті

Ультраправа угорська партія Mi Hazánk ("Наша батьківщина"), відома антиукраїнською риторикою, обговорює з "Альтернативою для Німеччини" можливість об'єднання у Європейському парламенті після виборів у червні.

Про це лідер Mi Hazánk Ласло Тороцкоі заявив в інтерв'ю RTL Híradó, передає "Європейська правда".

Тороцкоі вважає, що його партія, безсумнівно, потраплять до Європарламенту, але немає впевненості, що вони отримають два додаткові місця, на які розраховували, через появу нової політсили Петера Мадяра.

Він заявив, що про об'єднання поговорить із лідером "Альтернативи для Німеччини" Максиміліаном Кра в п'ятницю (інтерв'ю записувалось напередодні. – Ред.), коли той приїде до Будапешта.

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На прохання прокоментувати скандал із Кра, який коштував "Альтернативі для Німеччини" місця в групі Європарламенту "Ідентичність і демократія", Тороцкоі сказав: "Очевидно, "АдН" і Максиміліан Кра не є нацистами".

Після того, як Кра в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica назвав "помилковим узагальненням" той факт, що члени СС були злочинцями, "АдН" вигнали з групи "Ідентичність і демократія", а сам Кра був відсторонений від публічних заходів своєї партії.

Наразі невідомо, чи матимуть "АдН" та Mi Hazánk достатньо мандатів для формування власної групи в Європарламенті – для цього вона має налічувати не менш як 23 депутатів, які представляють мінімум чверть держав – членів ЄС.

Лідер Mi Hazánk Ласло Тороцкоі раніше відзначався українофобськими заявами – зокрема заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.