Венгерские ультраправые хотят объединиться с "Альтернативой для Германии" в Европарламенте

Ультраправая венгерская партия Mi Hazánk ("Наша родина"), известная антиукраинской риторикой, обсуждает с "Альтернативой для Германии" возможность объединения в Европейском парламенте после выборов в июне.

Об этом лидер Mi Hazánk Ласло Тороцкои заявил в интервью RTL Híradó, передает "Европейская правда".

Тороцкои считает, что его партия, несомненно, попадет в Европарламент, но нет уверенности, что они получат два дополнительных места, на которые рассчитывали, из-за появления новой политсилы Петера Мадяра.

Он заявил, что об объединении поговорит с лидером "Альтернативы для Германии" Максимилианом Кра в пятницу (интервью записывалось накануне. – Ред.), когда тот приедет в Будапешт.

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На просьбу прокомментировать скандал с Кра, который стоил "Альтернативе для Германии" места в группе Европарламента "Идентичность и демократия", Тороцкои сказал: "Очевидно, „АдГ" и Максимилиан Кра не являются нацистами".

После того, как Кра в интервью итальянской газете La Repubblica назвал "ошибочным обобщением" тот факт, что члены СС были преступниками, "АдГ" выгнали из группы "Идентичность и демократия", а сам Кра был отстранен от публичных мероприятий своей партии.

Пока неизвестно, будут ли "АдН" и Mi Hazánk иметь достаточно мандатов для формирования собственной группы в Европарламенте – для этого она должна насчитывать не менее 23 депутатов, представляющих минимум четверть государств – членов ЕС.

Лидер Mi Hazánk Ласло Тороцкои ранее отличался украинофобскими заявлениями – в частности заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны.