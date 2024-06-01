На сході Швейцарії попереджають про ризик повеней через сильні зливи

У кантоні Тургау на північному сході Швейцарії через сильні зливи місцева влада попереджає про значний ризик повеней через розлив річок Рейн і Тур.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Увечері 31 травня федеральний портал стихійних лих Швейцарії оголосив середній рівень небезпеки повені для Рейну і Туру. За такого рівня влада радить людям триматися подалі від водних шляхів.

Фото: BRK

Станом на ранок суботи небезпека повеней не минула. Поліція Тургау повідомила SRF, що отримала близько 150 повідомлень про пошкодження в результаті негоди, але постраждалих немає.

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Влада кантону Тургау радить мешканцям і надалі бути обережними і не підходити надто близько до водойм.

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Повідомлення про негоду також надходили із сусідніх кантонів Цюрих, де пожежні служби 200 разів виїжджали на виклики через воду в будівлях або затоплені дороги, та Цуг – там було затоплено кілька під'їздів, підвалів і пралень.

Попередження про зливи й ризик повеней раніше оголосили для багатьох населених пунктів на півдні Німеччини. Однак очікується, що шторм вдарить по Тюрингії, Саксонії та Саксонії-Ангальт не так сильно, як спочатку побоювалися.