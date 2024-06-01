На востоке Швейцарии предупреждают о риске наводнений из-за сильных ливней

В кантоне Тургау на северо-востоке Швейцарии из-за сильных ливней местные власти предупреждают о значительном риске наводнений из-за разлива рек Рейн и Тур.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Вечером 31 мая федеральный портал стихийных бедствий Швейцарии объявил средний уровень опасности наводнения для Рейна и Тура. При таком уровне власти советуют людям держаться подальше от водных путей.

ФОТО: BRK

По состоянию на утро субботы опасность наводнений не миновала. Полиция Тургау сообщила SRF, что получила около 150 сообщений о повреждениях в результате непогоды, но пострадавших нет.

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Власти кантона Тургау советуют жителям и в дальнейшем быть осторожными и не подходить слишком близко к водоемам.

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Сообщения о непогоде также поступали из соседних кантонов Цюрих, где пожарные службы 200 раз выезжали на вызовы из-за воды в зданиях или затопленных дорог, и Цуг – там было затоплено несколько подъездов, подвалов и прачечных.

Предупреждение о ливнях и риске наводнений ранее объявили для многих населенных пунктов на юге Германии. Однако ожидается, что шторм ударит по Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт не так сильно, как изначально опасались.