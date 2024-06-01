На юге Германии реки начинают выходить из берегов

Во многих районах на юге Германии местные реки начали выходить из берегов после чрезвычайно сильных ливней, о которых предупреждали ранее на этой неделе.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Еще с пятницы на юге Германии начались экстремально сильные ливни. В некоторых местностях уже зафиксировали рекорд осадков. В одном из районов Баварии за 24 часа с 8 утра пятницы выпало 135 литров на квадратный метр, в одном из районов земли Баден-Вюртемберг – 130 литров на квадратный метр, еще во многих местах этот показатель составлял более 100 литров.

В настоящее время самый высокий уровень предупреждения объявлен для западной Швабии, Альгау и Верхней Баварии, там может выпасть до 120 литров осадков на квадратный метр.

Реклама:

В Швабии уровень воды в ручьях района Гюнцбург приблизились к рекордному уровню, в районе Аугсбурга объявили чрезвычайную ситуацию. Уровень воды в небольшой реке Зельбах быстро поднимается, в населенных пунктах у его берегов строят защитные дамбы из мешков с песком, а местами территория уже подтоплена.

Imago/Bernd März

Небольшая река Гюнц в Швабии также угрожает населенным территориям.

Глава Баварии Маркус Зёдер и земельный министр внутренних дел Йоахим Германн заявили, что отправляются в зону стихийного бедствия, чтобы воочию оценить ситуацию.

dpa

О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад. Такое явление обусловлено нетипичным для региона движением влажных воздушных масс с юга на север. Похожий феномен наблюдался перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.

Напомним, катастрофические наводнения на северо-западе Германии в июле 2021 года привели к гибели более 180 человек.

В Армении в минувшие выходные из-за наводнения погибли четыре человека..