У Франції заявляють про зірваний ісламістський теракт на футбольному матчі

Французькі спецслужби нібито зірвали ісламістський теракт, який планували скоїти під час футбольної події.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела у правоохоронних органах, інформацію вже частково підтвердили в МВС, пише "Європейська правда".

Головне управління внутрішньої безпеки DGSI нібито розкрило підготовку нападу з ісламістськими мотивами під час футбольного заходу у Сен-Етьєн, у рамках подій Олімпіади 2024 року.

22 травня затримали підозрюваного – 18-річного юнака, етнічного чеченця, він залишається під вартою. Він переїхав до Франції у 2023 році разом з родиною і до цього часу не потрапляв у поле зору правоохоронців.

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З того, що нібито вже відомо слідству, юнак хотів здійснити напад на вболівальників та поліцію. На вилучених у нього пристроях знайшли збережені відео- і фотоматеріали із зображенням стадіону.

Затриманий заперечує, що проводив планування", хоча й визнав свою участь у певних переписках.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що це перший зірваний теракт, який планували влаштувати під час Олімпіади-2024, і вже 50-й з 2017 року.

Минулого тижня в МВС Франції заявили про зірваний "насильницький інцидент" на шляху олімпійського вогню до Парижа.

Як відомо, у Франції серйозно стурбовані ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

До заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.

У рамках запобіжних заходів французькі сили безпеки перевіряють до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.



