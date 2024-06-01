Зеленський пояснив, чому хотів би запросити Трампа в Україну

Президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би приїзду експрезидента США Дональда Трампа в Україну, щоби він на власні очі побачив сліди війни і щоб поговорити з ним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський сказав, що хотів би відверто поспілкуватися з Трампом і хотів би, щоб він приїхав і побачив війну на власні очі.

"Здається, і йому це було би потрібно, щоб глибше зрозуміти ситуацію. Він знає Путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Думаю, щоб знати Путіна, треба не тільки спілкуватись з ним, а й побачити результати того, що він приніс в Україну. Ти більше зрозумієш, з ким маєш справу", – пояснив він.

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"Якби я потім мав можливість з ним поспілкуватись, як він все бачить – тоді б я зрозумів і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії", – додав президент.

Нагадаємо, після давніших закликів Зеленського до Трампа приїхати в Україну у його передвиборчому штабі сказали, що Дональд Трамп вважає недоречним зараз відвідувати Україну, оскільки він не обіймає посаду.

Як відомо, Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

У ЗМІ з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу.