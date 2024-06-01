Зеленский объяснил, почему хотел бы пригласить Трампа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы приезда экс-президента США Дональда Трампа в Украину, чтобы он собственными глазами увидел следы войны и чтобы поговорить с ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

Зеленский сказал, что хотел бы откровенно пообщаться с Трампом и хотел бы, чтобы он приехал и увидел войну собственными глазами.

"Кажется, и ему это было бы нужно, чтобы глубже понять ситуацию. Он знает Путина, насколько я понимаю из некоторых высказываний. Думаю, чтобы знать Путина, надо не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он принес в Украину. Ты больше поймешь, с кем имеешь дело", – пояснил он.

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"Если бы я потом имел возможность с ним пообщаться, как он все видит – тогда бы я понял и это было бы для меня отправной точкой по стратегии", – добавил президент.

Напомним, после предыдущих призывов Зеленского к Трампу приехать в Украину в его предвыборном штабе сказали, что Дональд Трамп считает неуместным сейчас посещать Украину, поскольку он не занимает должность.

Как известно, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если станет президентом. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

В СМИ появлялись сообщения, что Трамп якобы хочет подталкивать Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса.