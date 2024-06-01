Зеленский о "мирном плане" Трампа с уступками РФ: "Неужели он хочет быть лузером?"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал потенциальный "мирный план" Дональда Трампа с принуждением Украины к уступкам агрессору, и предложил представить репутационные последствия для США, если бы после такого перемирия Россия снова развязала войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

Президента спросили о слухах, что Трамп в случае возвращения в Белый дом думает подталкивать Украину к территориальным уступкам России для прекращения войны.

"Это вопрос не только в территориях. Здесь нет никаких гарантий, потому что Путину нельзя верить. Так оно не получится, что вы найдете компромисс по территориям и все это закончится", – отметил Зеленский.

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Он напомнил, что перед полномасштабной войной был Крым и Донбасс, и Украина восемь лет пыталась вести с Россией какие-то переговоры, что в итоге закончилось полномасштабным вторжением.

Зеленский отметил, что пауза в нынешней горячей фазе войны пойдет на пользу точно не Украине, но России, которая, восстановив силы, вновь начнет диктовать условия.

"Я не совсем понимаю: неужели он хочет быть потом президентом-лузером? Давайте представим себе, что например президентом стал Трамп и, например, он решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом в диалоге имеет подтверждение с российской стороны от Путина, что "это все". Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать: "Ну все, я вам не даю никакой поддержки, оружия нет, финансов нет". Договорится, может, с кем-то из партнеров, и они также прекратят. Конечно, Украина без оружия, голыми руками, не сможет воевать с многомиллионной армией", – отметил Зеленский.

Он предложил представить, какие будут репутационные последствия для Трампа и США, если после такого мира Путин в итоге восстановит силы и пойдет дальше.

"Кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он тогда будет очень слабым, а это говорит не о его личности, а об институциональности США. Они станут очень слабыми, они не будут лидерами в мире... И тогда выходят на арену другие лидеры других стран, в большинстве своем авторитарные. Вот вам и окончание ceasefire, начало именно того, о чем все так боятся вслух говорить. И это реальная Третья мировая война", – заявил Зеленский.

Он снова сказал, что хотел бы приезда экс-президента США Дональда Трампа в Украину, чтобы он собственными глазами увидел следы войны и чтобы поговорить с ним.

Как известно, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если станет президентом. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

В СМИ появлялись сообщения, что Трамп якобы хочет подталкивать Украину к территориальным уступкам РФ для прекращения войны.