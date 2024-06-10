54% французів підтримують розпуск парламенту Франції

Більшість французів підтримують розпуск Національних зборів Франції після провальних результатів президентських сил на виборах до Європейського парламенту.

Про це свідчить опитуванням Ifop-Fiducial, проведене для Le Figaro, LCI та Sud Radio, повідомляє "Європейська правда".

54% опитаних підтримують рішення розпустити парламент, прийняте Емманюелем Макроном у неділю ввечері, після оголошення результатів європейських виборів.

Розпуску вимагали, зокрема, прихильники ультраправих сил "Національне об'єднання" (RN) і "Реконкіста" (83%), тоді як лише 8% прихильників Макрона висловили таку вимогу.

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Хоча рішення президента викликає розбіжності, воно є більш популярним, ніж потенційні перестановки зі зміною прем'єр-міністра (47%) або зміною урядової команди (34%).

У неділю Емманюель Макрон розпустив парламент Франції через поразку його партії на євровиборах, яка серйозно поступилась "Національному об’єднанню".

Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Лідер "Нацонального об’єднання" Жордан Барделла заявив, що результати виборів показали "чіткий сигнал Емманюелю Макрону і європейським лідерам".