54% французов поддерживают роспуск парламента Франции

Большинство французов поддерживают роспуск Национального собрания Франции после провальных результатов президентских сил на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствует опрос Ifop-Fiducial, проведенный для Le Figaro, LCI и Sud Radio, сообщает "Европейская правда".

54% опрошенных поддерживают решение распустить парламент, принятое Эмманюэлем Макроном в воскресенье вечером, после объявления результатов европейских выборов.

Роспуска требовали, в частности, сторонники ультраправых сил "Национальное объединение" (RN) и "Реконкиста" (83%), тогда как только 8% сторонников Макрона выразили такое требование.

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Хотя решение президента вызывает разногласия, оно более популярно, чем потенциальные перестановки со сменой премьер-министра (47%) или сменой правительственной команды (34%).

В воскресенье Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции из-за поражения на евровыборах его партии, которая серьезно уступила "Национальному объединению".

Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Барделла заявил, что результаты выборов показали "четкий сигнал Эмманюэлю Макрону и европейским лидерам".