54% французов поддерживают роспуск парламента Франции
Большинство французов поддерживают роспуск Национального собрания Франции после провальных результатов президентских сил на выборах в Европейский парламент.
Об этом свидетельствует опрос Ifop-Fiducial, проведенный для Le Figaro, LCI и Sud Radio, сообщает "Европейская правда".
54% опрошенных поддерживают решение распустить парламент, принятое Эмманюэлем Макроном в воскресенье вечером, после объявления результатов европейских выборов.
Роспуска требовали, в частности, сторонники ультраправых сил "Национальное объединение" (RN) и "Реконкиста" (83%), тогда как только 8% сторонников Макрона выразили такое требование.
Хотя решение президента вызывает разногласия, оно более популярно, чем потенциальные перестановки со сменой премьер-министра (47%) или сменой правительственной команды (34%).
В воскресенье Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции из-за поражения на евровыборах его партии, которая серьезно уступила "Национальному объединению".
Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).
Барделла заявил, что результаты выборов показали "четкий сигнал Эмманюэлю Макрону и европейским лидерам".