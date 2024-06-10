Укр Рус Eng

Від Литви до Європарламенту знову проходять двоє відомих "адвокатів України"

Новини — Понеділок, 10 червня 2024, 12:12 — Марія Ємець

Литовські євродепутати Андрюс Кубілюс та Пятрас Ауштрявічюс, які добре відомі як "друзі України", за результатами виборів збережуть свої місця у Європарламенті. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

У Литві першість на євровиборах отримали "Союз вітчизни – християнські демократи" з майже 21% голосів, що забезпечує їм три мандати – для Андрюса Кубілюса, Раси Юкнявічене та Паулюса Саударгаса, який зараз є віцеспікером Сейму.

Друге місце посіли соціал-демократи з 17,64%, їхні два мандати займуть Вілія Блінкявічюте і Вітяніс Повілас Андрюкайтіс. 

Реклама:

Третіми прийшли "Союз селян і зелених" з 8.96%, їхній єдиний мандат отримає Ауреліюс Верига. 

Один мандат буде мати і Партія cвободи, яка набрала майже 8%, місце отримає Дайнюс Жалімас. 

Від союзу демократів "В ім’я Литви" єдиний мандат обійме Віргініюс Сінкявічюс, який зараз є єврокомісаром. 

Від "Виборної акції поляків Литви – Союзу християнських родин" мандат знову зберігає Вальдемар Томашевський. 

Центристи "Союз народу і справедливості" з 5,35% отримають один мандат, депутатом буде Пятрас Гражуліс. 

Ліберальна партія, до якої входить Пятрас Ауштрявічюс, отримала 5,3%, він збереже цей мандат. 

Інші партії не подолали прохідний бар’єр.  

Нагадаємо, в Естонії партія прем’єрки Каї Каллас посіла на євровиборах третє місце, а одна з коаліційних політсил навіть не пройшла до Європарламенту. Каллас каже, що не планує ніяких змін в уряді у зв’язку з цим. 

У Фінляндії результати виборів стали несподіванкою – другими несподівано прийшли "Ліві", а для члена уряду "Справжніх фінів", які мало не перемогли на національних парламентських виборах, результат виявився провальним. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Європарламент
Реклама: