Від Литви до Європарламенту знову проходять двоє відомих "адвокатів України"

Литовські євродепутати Андрюс Кубілюс та Пятрас Ауштрявічюс, які добре відомі як "друзі України", за результатами виборів збережуть свої місця у Європарламенті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

У Литві першість на євровиборах отримали "Союз вітчизни – християнські демократи" з майже 21% голосів, що забезпечує їм три мандати – для Андрюса Кубілюса, Раси Юкнявічене та Паулюса Саударгаса, який зараз є віцеспікером Сейму.

Друге місце посіли соціал-демократи з 17,64%, їхні два мандати займуть Вілія Блінкявічюте і Вітяніс Повілас Андрюкайтіс.

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Третіми прийшли "Союз селян і зелених" з 8.96%, їхній єдиний мандат отримає Ауреліюс Верига.

Один мандат буде мати і Партія cвободи, яка набрала майже 8%, місце отримає Дайнюс Жалімас.

Від союзу демократів "В ім’я Литви" єдиний мандат обійме Віргініюс Сінкявічюс, який зараз є єврокомісаром.

Від "Виборної акції поляків Литви – Союзу християнських родин" мандат знову зберігає Вальдемар Томашевський.

Центристи "Союз народу і справедливості" з 5,35% отримають один мандат, депутатом буде Пятрас Гражуліс.

Ліберальна партія, до якої входить Пятрас Ауштрявічюс, отримала 5,3%, він збереже цей мандат.

Інші партії не подолали прохідний бар’єр.

Нагадаємо, в Естонії партія прем’єрки Каї Каллас посіла на євровиборах третє місце, а одна з коаліційних політсил навіть не пройшла до Європарламенту. Каллас каже, що не планує ніяких змін в уряді у зв’язку з цим.

У Фінляндії результати виборів стали несподіванкою – другими несподівано прийшли "Ліві", а для члена уряду "Справжніх фінів", які мало не перемогли на національних парламентських виборах, результат виявився провальним.