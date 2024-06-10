От Литвы в Европарламент снова проходят двое известных "адвокатов Украины"

Литовские евродепутаты Андрюс Кубилюс и Пятрас Ауштрявичюс, которые хорошо известны как "друзья Украины", по результатам выборов сохранят свои места в Европарламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

В Литве первенство на евровыборах получили "Союз отечества – христианские демократы" с почти 21% голосов, что обеспечивает им три мандата – для Андрюса Кубилюса, Расы Юкнявичене и Паулюса Саударгаса, который сейчас является вице-спикером Сейма.

Второе место заняли социал-демократы с 17,64%, их два мандата займут Вилия Блинкявичюте и Витянис Повилас Андрюкайтис.

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Третьими пришли "Союз крестьян и зеленых" с 8.96%, их единственный мандат получит Аурелиюс Верига.

Один мандат будет у Партии свободы, которая набрала почти 8%, место получит Дайнюс Жалимас.

От союза демократов "Во имя Литвы" единственный мандат займет Виргиниюс Синкявичюс, который сейчас является еврокомиссаром.

От "Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей" мандат снова сохраняет Вальдемар Томашевский.

Центристы "Союз народа и справедливости" с 5,35% получат один мандат, депутатом будет Пятрас Гражулис.

Либеральная партия, в которую входит Пятрас Ауштрявичюс, получила 5,3%, он сохранит этот мандат.

Другие партии не преодолели проходной барьер.

Напомним, в Эстонии партия премьера Каи Каллас заняла на евровыборах третье место, а одна из коалиционных политсил даже не прошла в Европарламент. Каллас говорит, что не планирует никаких изменений в правительстве в связи с этим.

В Финляндии результаты выборов стали неожиданностью – вторыми неожиданно пришли "Левые", а для члена правительства "Настоящих финнов", которые чуть не победили на национальных парламентских выборах, результат оказался провальным.