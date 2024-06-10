Король Бельгии принял отставку премьера, начинаются консультации о новом правительстве

Король Бельгии принял отставку премьер-министра Александра де Кроо, в стране начинается процесс консультаций по формированию нового правительства.

Об этом сообщает RTBF, пишет "Европейская правда".

В понедельник король Бельгии Филипп принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с должности после провального результата его партии на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.

С этого времени правительство де Кроо продолжит работу в статусе временного, одновременно начинается процесс переговоров о новом правительстве.

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В ближайшие дни королевский дворец посетят ряд политиков и действующие руководители обеих палат парламента, во время этих разговоров выяснят возможные конфигурации новой коалиции.

По результатам переговоров король назначит опытного переговорщика, который продолжит более детальную работу с политсилами.

Де Кроо сказал, что его преемник, новый полноценный глава правительства Бельгии, должен быть назначен "быстро". Впрочем, эта скорость зависит от формирования коалиции, а в Бельгии коалиционные переговоры часто длятся месяцами.

"Коалициада" после распада правительства Шарля Мишеля в 2018 году стала для страны абсолютным рекордом – полноценного правительства не было 592 дня.

Напомним, так же в Нидерландах в статусе временного до сих пор работает правительство Марка Рютте – переговоры о новом правительстве после ноябрьских выборов только сейчас приблизились к финалу.

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