Мер Парижа не розуміє рішення Макрона призначити вибори за кілька днів до Олімпіади

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що їй "важко зрозуміти", чому президент Макрон вирішив призначити парламентські вибори всього за кілька тижнів до того, як місто прийматиме Олімпійські ігри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Вибори відбудуться у два тури 30 червня і 7 липня, а Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня.

Ідальго, член Соціалістичної партії, яка виступає проти Макрона, описує рішення президента як "ще один крок, який мені важко зрозуміти".

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"Як і багато людей, я була приголомшена, коли почула, що президент вирішив розпустити парламент. Розпуск перед самими Іграми – це дійсно те, що викликає велике занепокоєння", – сказала вона.

У неділю Емманюель Макрон розпустив парламент Франції через поразку його партії на євровиборах, яка серйозно поступилась "Національному об’єднанню".

Лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що результати виборів показали "чіткий сигнал Емманюелю Макрону і європейським лідерам".

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