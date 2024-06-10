Мэр Парижа не понимает решения Макрона назначить выборы за несколько дней до Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что ей "трудно понять", почему президент Эмманюэль Макрон решил назначить парламентские выборы всего за несколько недель до того, как город будет принимать Олимпийские игры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Выборы состоятся в два тура 30 июня и 7 июля, а Олимпийские игры начнутся 26 июля.

Идальго, член Социалистической партии, выступающей против Макрона, описывает решение президента как "еще один шаг, который мне трудно понять".

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"Как и многие люди, я была ошеломлена, когда услышала, что президент решил распустить парламент. Роспуск перед самыми Играми – это действительно то, что вызывает большое беспокойство", – сказала она.

В воскресенье Эмманюэль Макрон распустил парламент Франции из-за поражения его партии на евровыборах, которая серьезно уступила "Национальному объединению".

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что результаты выборов показали "четкий сигнал Макрону и европейским лидерам".

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