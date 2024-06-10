У Литві через нестачу поліціянтів пропонують доплату до 20 тисяч євро

Оскільки приблизно кожна п'ята посада поліціянта є вакантною, у Литві почали пропонувати одноразові виплати в розмірі від 5 тисяч євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Зазначають, що муніципалітети почали пропонувати одноразові виплати в розмірі від 5 до 20 тисяч євро, щоб залучити більше новобранців.

Водночас лише у Вільнюсі не вистачає 400 поліціянтів. Тому муніципалітет намагається залучити нові кадри надбавкою до зарплати у розмірі 150 євро, а також одноразовою виплатою у розмірі 10 тисяч євро.

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Натомість офіцер має відпрацювати в столиці Литви щонайменше п'ять років.

За словами мера мер Вільнюса Валдаса Бенкунскаса, зарплата офіцера-початківця у столиці неконкурентоспроможна порівняно з іншими регіонами через дорожчу вартість життя.

"Тому премія може значно прискорити цей процес. Ми вже бачимо цей ефект: підписано 20 контрактів з майбутніми офіцерами", – зазначив він.

У матеріалі йдеться, що 14 муніципалітетів Литви почали робити те ж саме. Втім, нестача офіцерів частково пояснюється невеликою кількістю абітурієнтів, які відповідають вимогам для вступу до поліцейської академії.

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте пояснила, що більшість з тих, хто не потрапляє до академії, має поганий стан здоров'я. Минулого року з 800 абітурієнтів на навчання прийняли лише 140 особи.

Ще однією причиною низької кількості новобранців є початкова заробітна плата, яка починається приблизно з тисячі євро.

Раніше у Польщі поліцейським, які чергують на польсько-білоруському кордоні, наказали носити особисту зброю.

Перед цим ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" через суд домоглася права на проведення демонстрації на центральній площі міста Мангейм, де за тиждень до того смертельно поранили поліцейського.