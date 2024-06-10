В Литве из-за нехватки полицейских предлагают доплату до 20 тысяч евро

Поскольку примерно каждая пятая должность полицейского является вакантной, в Литве начали предлагать единовременные выплаты в размере от 5 тысяч евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Отмечают, что муниципалитеты начали предлагать единовременные выплаты в размере от 5 до 20 тысяч евро, чтобы привлечь больше новобранцев.

В то же время только в Вильнюсе не хватает 400 полицейских. Поэтому муниципалитет пытается привлечь новые кадры надбавкой к зарплате в размере 150 евро, а также единовременной выплатой в размере 10 тысяч евро.

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Офицер должен отработать в столице Литвы не менее пяти лет.

По словам мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, зарплата начинающего офицера в столице неконкурентоспособна по сравнению с другими регионами из-за более дорогой стоимости жизни.

"Поэтому премия может значительно ускорить процесс. Мы уже видим эффект: подписано 20 контрактов с будущими офицерами", – отметил он.

В материале говорится, что 14 муниципалитетов Литвы начали делать то же самое. Впрочем, нехватка офицеров частично объясняется небольшим количеством абитуриентов, которые соответствуют требованиям для поступления в полицейскую академию.

Министр внутренних дел Агне Билотайте объяснила, что большинство из тех, кто не попадает в академию, имеет плохое состояние здоровья. В прошлом году из 800 абитуриентов на обучение приняли только 140 человек.

Еще одной причиной низкого количества новобранцев является начальная заработная плата, которая начинается примерно с тысячи евро.

Ранее в Польше полицейским, которые дежурят на польско-белорусской границе, приказали носить личное оружие.

Перед этим ультраправая партия "Альтернатива для Германии" через суд добилась права на проведение демонстрации на центральной площади города Мангейм, где за неделю до того смертельно ранили полицейского. Но суд высшей инстанции это решение отменил.