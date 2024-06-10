У Люксембурзі до Європарламенту вперше пройшли ультраправі

Ультраправа Альтернатива демократична партія реформ (ADR) у Люксембурзі вперше здобула достатньо голосів на виборах до Європейського парламенту, аби отримати представництво в цьому органі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Luxembourg Times.

На євровиборах ADR отримала 11,8% голосів – майже на два відсоткові пункти більше, ніж у 2019 році, що дозволить її представнику Фернану Картайзеру отримати мандат у Європейському парламенті.

Хороший результат ультраправих призвів до втрати євромандата ліволіберальною Демократичною партією, яка отримала 18,3% голосів і матиме в ЄС лише одного представника, а не двох.

Реклама:

Християнсько-соціальна народна партія прем’єра Люксембургу Люка Фрідена здобула найбільшу частку голосів – 22,9% – і матиме двох депутатів у Європарламенті. За нею опинилась Люксембурзька соціалістична робітнича партія з 21,7% голосів, яка збереже свого єдиного представника у Страсбурзі.

Також свій мандат змогли втримати люксембурзькі "Зелені", які набрали трохи більш як 11% і фінішували п’ятими.

Ультраправим і євроскептичним депутатам, попри прогнози, не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

Водночас вони помітно збільшили представництво в парламентському органі ЄС, а також здобули локальні перемоги на місцевих виборах.

Читайте більше про те, що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними.