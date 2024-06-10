В Люксембурге в Европарламент впервые прошли ультраправые

Ультраправая Альтернативная демократическая партия реформ (ADR) в Люксембурге впервые получила достаточно голосов на выборах в Европейский парламент, чтобы получить представительство в этом органе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Luxembourg Times.

На евровыборах ADR получила 11,8% голосов – почти на два процентных пункта больше, чем в 2019 году, что позволит ее представителю Фернану Картайзеру получить мандат в Европейском парламенте.

Хороший результат ультраправых привел к потере евромандата леволиберальной Демократической партией, которая получила 18,3% голосов и будет иметь в ЕС только одного представителя, а не двух.

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Христианско-социальная народная партия премьера Люксембурга Люка Фридена получила наибольшую долю голосов – 22,9% – и будет иметь двух депутатов в Европарламенте. За ней оказалась Люксембургская социалистическая рабочая партия с 21,7% голосов, которая сохранит своего единственного представителя в Страсбурге.

Также свой мандат смогли удержать люксембургские "Зеленые", которые набрали чуть более 11% и финишировали пятыми.

Ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

В то же время они заметно увеличили представительство в парламентском органе ЕС, а также одержали локальные победы на местных выборах.

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