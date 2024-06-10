У Британії закликали здавати кров після масштабної кібератаки на лікарні

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) звернулася із закликом здати кров для лікарень через руйнівну кібератаку минулого тижня, яка призвела до скасування низки планових операцій.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Як заявили в NHS, через кібератаку було порушене функціонування низки лікарень Лондона, а також служб первинної медичної допомоги.

Вона закликала всіх донорів з першою позитивною та першою негативною групою крові записатися на прийом до одного з 25 донорських центрів у Лондоні, аби лікарні мали достатньо донорської крові для операцій.

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Заклик також пояснили травневими святами, коли кількість донорів традиційно менша.

Перша негативна група крові відома як універсальна донорська група крові, оскільки її можна переливати людям з усіма іншими групами. А перша позитивна – найпоширеніша група крові, яку можна переливати будь-кому з позитивним резусом.

Хакерська атака минулого тижня була спрямована на британську компанію Synnovis і призвела до скасування низки лікарняних процедур, а також значно вплинула на надання лікарських послуг, зокрема переливання крові.

Вважається, що за атакою стоїть російська група кіберзлочинців Qilin.

Раніше британські ЗМІ повідомили про злам бази даних з особистою інформацією британських військовослужбовців, якою послуговувалась система нарахування заробітної плати Міноборони.